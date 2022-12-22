Twitter показуватиме кількість переглядів кожного допису
- Автор:
- Анна Холоднова
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SOPA Images / Getty Images
У соцмережі Twitter зʼявиться лічільник переглядів для кожного допису.
Про це заявив її власник Ілон Маск.
«Twitter запускає підрахунок переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів переглядали твіт! Це нормально [уже діє] для відео», — написав Маск.
За його словами, це продемонструє, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися. Маск підрахував, що понад 90% користувачів читають Twitter, але не пишуть твіти, не відповідають і не лайкають, оскільки їхні дії побачать інші користувачі.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. За словами Маска, він піде з посади головного виконавчого директора Twitter, коли знайде «дурня, який візьметься за цю роботу».
- 20 грудня Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати.