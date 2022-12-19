Зеленський назвав кількість нових дронів-камікадзе, які росія отримала від Ірану
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- Костя Андрейковець
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський заявив, що нова партія іранських дронів-камікадзе Shahed-136 складається з 250 БпЛА.
Про це він заявив під час звернення до учасників зустрічі лідерів Обʼєднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.
«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «шахіди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це «шахіди» з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук — стільки всього «шахідів» зараз отримано державою-терористом», — сказав він.
- Перша партія Shahed-136 була приблизно у 400 дронів. Вона закінчилася у росіян у листопаді. Вже на початку грудня Shahed-136 знову почали атакувати обʼєкти України. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни почали запускати дрони перед ракетними ударами. Так вони намагаються розвідати розташування української ППО.
- У ніч на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну 35 дронами-камікадзе. ППО збила 30 дронів, але частина БпЛА влучила в енергетичні обʼєкти, зокрема в Києві.