Ілон Маск запитав у Twitter, чи повинен він піти з посади голови. Користувачі проголосували за

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Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск запустив опитування, чи треба йому піти з посади її голови. Більшість проголосувала за.

Так, в опитуванні взяли участь 17,5 мільйона людей: 57,5% користувачів ствердно проголосували.

Під час запуску голосування Маск пообіцяв вчинити згідно з результатом, а потім написав: «Бійтеся своїх бажань, вони можуть справдитися».