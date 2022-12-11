У Twitter планують збільшити кількість дозволених знаків у постах — аж до 4 тисяч

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Очільник компанії Twitter Ілон Маск підтвердив, що у соцмережі планують збільшити дозволену кількість знаків у пості аж до чотирьох тисяч. Зараз максимальна кількість знаків становить 280.

Маск підтвердив цю інформацію, відповівши на це запитання у Twitter.

Водночас інші користувачі розкритикували такі плани у соцмережі. Вони наголосили, що саме короткі пости та відповіді є особливістю Twitter, а розширення діапазону дозволених знаків перетворить її на інші соцмережі, зокрема такі як Facebook.

Соцмережа Twitter із моменту своєї появи лише одного разу підвищувала дозволену кількість знаків. Від самого початку максимальна кількість знаків у постах була 140, але в 2017 році її підняли до 280.