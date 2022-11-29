Starlink підвищує вартість передплати для українців до $75
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Starlink через три місяці після зниження ціни підвищує вартість своїх послуг для українців.
Про це пише ain.ua із посиланням на волонтера Павла Бондаренка.
«Щомісячна вартість послуги Starlink зросте з $60 до $75. Нова ціна діятиме для вашої підписки від 29 грудня 2022 року. Якщо ви не бажаєте продовжувати послугу, можете скасувати її в будь-який момент», — йдеться у листі від Starlink.
Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг в Україні.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink. Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що й надалі фінансуватиме послуги Starlink в Україні.
- 18 жовтня стало відомо, що Пентагон обговорює можливість оплачувати інтернет Starlink для України. Тоді ж Маск повідомив, що SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном Starlink.
- 21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже знайшла три джерела фінансування Starlink для своїх військових.