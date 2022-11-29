Starlink підвищує вартість передплати для українців до $75

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Компанія Starlink через три місяці після зниження ціни підвищує вартість своїх послуг для українців.

Про це пише ain.ua із посиланням на волонтера Павла Бондаренка.

«Щомісячна вартість послуги Starlink зросте з $60 до $75. Нова ціна діятиме для вашої підписки від 29 грудня 2022 року. Якщо ви не бажаєте продовжувати послугу, можете скасувати її в будь-який момент», — йдеться у листі від Starlink.

Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг в Україні.