Наступного тижня Twitter почне відновлювати заблоковані акаунти
- Автор:
- Олег Панфілович
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Новий власник Twitter Ілон Маск анонсував початок розблокування раніше заморожених акаунтів соцмережі.
Про це він написав на своїй сторінці.
«Народ висловив свою думку. Велика амністія розпочнеться наступного тижня», — написав Маск. Напередодні він провів опитування в соцмережі, в якому спитав, чи варто Twitter розблокувати акаунти, які не порушували закон або не займалися «кричущим спамом». 72% з тих, хто взяв участь у голосуванні, підтримали такий крок.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом з компанії масово звільняються працівники.