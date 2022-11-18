Анджей Дуда: Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети
- Автор:
- Софія Телішевська
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Piotr Drabik / Flickr
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ситуація з падінням ракети на території Польщі може повторитися, і Варшава має бути готова до такого розвитку подій, передає Укрінформ.
«На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, повʼязані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися», — сказав Дуда та висловив сподівання, що такого більше не буде.
«Ми робимо все можливе, щоб такого не сталося», — додав він.
Дуда каже, що, на думку польських військових експертів, жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі в той момент, коли вона летіла до місця падіння.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському місті загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі. Reuters писало, що президент США Джо Байден казав союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху в Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони. Водночас у Білому домі все одно покладають відповідальність за цей інцидент на росію.