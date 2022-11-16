Зеленський про вибух у Польщі: Не сумніваюсь, що це була не наша ракета

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Президент Володимир Зеленський «не сумнівається» в тому, що в Польщі впала не українська ракета.

Про це він заявив під час пресконференції.

«Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головнокомандувача [Валерія] Залужного — у тому, що це була не наша ракета та не наш ракетний удар», — сказав Зеленський, додавши, що «не може їм не довіряти».

Президент наголосив, що українських фахівців повинні допустити до місця трагедії для участі в розслідуванні. Він вважає, що Україна отримає таку можливість.

«Я хочу, щоб ми були справедливими, і якщо це було використання нашої ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є», — сказав Зеленський.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна вже запросила доступ до місця вибуху в Польщі.

Як пише Reuters, польський президент Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України в розслідуванні мають надати Польща та США. «Слідство проводять польські та американські експерти, і якщо чиясь участь буде схвалена у розгляді справи, то буде потрібна щонайменше згода обох сторін», — заявив Дуда.