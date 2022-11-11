Україна від початку вторгнення повернула 1 183 військовополонених

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Сьогодні після чергового обміну з російського полону повернулись 45 українських захисників. Загалом від 24 лютого вдалося визволити 1 183 полонені.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.

«Щойно завершився черговий обмін, і додому повернулися 45 українських захисників, а це означає що загалом від початку повномасштабної російської агресії 1 183 українці вже в результаті обмінів повернулись додому, і триває робота над подальшими обмінами», — повідомив Юсов.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, — представники 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського, 53 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, окремого мотопіхотного батальйону «Полісся» і окремої бригади спеціального призначення імені Богуна. Всі захисники є представниками рядового і сержантського складу. Вони потребують тривалого процесу реабілітації, серед них також є поранені, відзначив Юсов. У полон військові потрапили на сході України.

Юсов також запевнив, що Україна працюватиме над поверненням усіх своїх полонених, які наразі перебувають в руках ворога. Крім того, зараз активно формується обмінний фонд за рахунок російських військ, яких командування рф покинуло напризволяще на тимчасово окупованих територіях.