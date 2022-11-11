Україна від початку вторгнення повернула 1 183 військовополонених
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Сьогодні після чергового обміну з російського полону повернулись 45 українських захисників. Загалом від 24 лютого вдалося визволити 1 183 полонені.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.
«Щойно завершився черговий обмін, і додому повернулися 45 українських захисників, а це означає що загалом від початку повномасштабної російської агресії 1 183 українці вже в результаті обмінів повернулись додому, і триває робота над подальшими обмінами», — повідомив Юсов.
Серед тих, хто повернувся сьогодні, — представники 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського, 53 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, окремого мотопіхотного батальйону «Полісся» і окремої бригади спеціального призначення імені Богуна. Всі захисники є представниками рядового і сержантського складу. Вони потребують тривалого процесу реабілітації, серед них також є поранені, відзначив Юсов. У полон військові потрапили на сході України.
Юсов також запевнив, що Україна працюватиме над поверненням усіх своїх полонених, які наразі перебувають в руках ворога. Крім того, зараз активно формується обмінний фонд за рахунок російських військ, яких командування рф покинуло напризволяще на тимчасово окупованих територіях.
- 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 13 жовтня — 20 військових, а 17 жовтня — 108 українок, серед яких 37 евакуйованих з «Азовсталі».
- 26 жовтня Україна звільнила з полону 10 військових і забрала тіло американського добровольця. 29 жовтня Україна повернула з полону 52 військові, які обороняли Маріуполь.
- 3 листопада додому повернулись ще 107 воїнів, серед них 74 захисники «Азовсталі».