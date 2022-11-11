Україна звільнила з полону ще 45 військових

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Україна повернула з російського полону ще 45 військових Збройних сил. Про це 11 листопада повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.