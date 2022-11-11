Нацбанк тимчасово відсторонив Вʼячеслава Богуслаєва від управління Мотор-банком
- Автор:
- Анна Холоднова
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Національний банк України заборонив президенту «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву користуватися правом голосу 100% акцій Мотор-банку строком на один рік. НБУ визнав його ділову репутацію небездоганною.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Підставою для такого рішення стала інформація про наявність у Богуслаєва громадянства російської федерації з 2000 року.
Тепер, відповідно до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», право голосу щодо акцій банку, а також право брати участь в управлінні ним переходять до довіреної особи, яку призначить Нацбанк.
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення.
- 24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією, а журналісти проєкту «Схеми» виявили в нього російський паспорт.
- 4 листопада СБУ заарештувала майно Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства на майже мільярд гривень.
- Журналісти проєкту «Схеми» знайшли у Богуслаєва приховану нерухомість у Москві.