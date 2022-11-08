Фінляндія допоможе Україні транспортувати зерно в Африку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Lutz Wernitz / Unsplash
Фінляндія підтримає рейс Всесвітньої продовольчої програми, який доставлятиме зерно з України до Сомалі.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Водночас Фінляндія збільшує гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольства.
Зараз Фінляндія виділяє регіону гуманітарну допомогу на загальну суму €15,7 мільйона. З них майже €7 мільйонів підуть на підтримку транспортування зерна за Всесвітньою продовольчою програмою.
«Критично важливо, щоб транспортування зерна з України в Африканський Ріг можна було продовжити. Тут ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму», — сказав міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту в Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
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