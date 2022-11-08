Кількість користувачів Twitter рекордно зросла, відколи Ілон Маск став власником компанії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Протягом першого тижня після того, як Ілон Маск придбав Twitter, щоденне зростання кількості користувачів сягнуло максимальних показників.
Про це стало відомо з внутрішнього документу компанії, який вдалося отримати The Verge.
Збільшення кількості монетизованих щоденних користувачів Twitter прискорилося до понад 20%. Зростає і сегмент найбільшого ринку соцмережі — США. З кінця другого кварталу платформа додала понад 15 мільйонів користувачів.
Раніше Маск казав, що після оголошення про покупку Twitter «кількість користувачів значно зросла в усьому світі». Востаннє компанія публічно звітувала про 237,8 мільйона користувачів і 16,6-відсотковий річний темп зростання за другий квартал.
Попри це рекламодавці продовжують тікати з Twitter. Останніми днями кілька великих компаній призупинили рекламу на Twitter, зокрема General Motors, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen та інші відомі корпорації, які побоюються можливих змін у політиці Twitter.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter також розробляє функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск збільшив робочі зміни в компанії до 12 годин і залучив до роботи працівників із Tesla.
- 4 листопада Twitter повідомила співробітникам про звільнення електронною поштою. А працівники подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через масові скорочення.