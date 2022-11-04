Президент США Байден заговорив про «звільнення Ірану»

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Президент Джо Байден під час мітингу в Каліфорнії 3 листопада сказав своїм прихильникам: «Ми звільнимо Іран». Це сталося після того, як люди підняли мобільні телефони з написом «Свободу Ірану».

Про це повідомляє Associated Press.

«Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран», — сказав Байден під час передвиборчої агітації за члена Демократичної партії Майка Левіна. А потім додав: «Вони самі звільнять себе досить скоро».