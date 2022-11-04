Президент США Байден заговорив про «звільнення Ірану»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Президент Джо Байден під час мітингу в Каліфорнії 3 листопада сказав своїм прихильникам: «Ми звільнимо Іран». Це сталося після того, як люди підняли мобільні телефони з написом «Свободу Ірану».
Про це повідомляє Associated Press.
«Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран», — сказав Байден під час передвиборчої агітації за члена Демократичної партії Майка Левіна. А потім додав: «Вони самі звільнять себе досить скоро».
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни, які намагається придушити влада.
- Рада Європейського Союзу 17 жовтня запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
- Канада розширювала санкції проти Ірану два рази — 20 жовтня та 1 листопада.
- Також 20 жовтня офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські інструктори та працівники технічної інфраструктури перебувають у Криму, щоб допомагати росії в її операціях з дронами. Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Ірану саме через постачання дронів росії, якими та атакує Україну. Тегеран уже традиційно заперечує, що постачає дрони до рф.