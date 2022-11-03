ООН: З українських портів вдалося вивезти 10 мільйонів тонн зерна
- Автор:
- Олег Панфілович
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З українських портів в рамках «зернової угоди» вдалося вивезти 10 мільйонів тонн продукції.
Про це заявив журналістам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Укрінформ.
«Попри всі перешкоди, які ми бачили, маяк надії в Чорному морі все ще світить, і ініціатива працює», — сказав він.
Щодо зернової угоди Гутерреш заявив, що має два пріоритети на майбутнє. Це продовження й повна імплементація самої угоди, а також експорт добрив з росії. Генсек відніс до заслуг ООН рішення росії повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.
Угоду щодо експорту українського зерна по Чорному морю укладено між Україною, Туреччиною та ООН, а також між росією, Туреччиною та ООН 22 липня терміном на 180 днів.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.