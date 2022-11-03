ООН: З українських портів вдалося вивезти 10 мільйонів тонн зерна

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З українських портів в рамках «зернової угоди» вдалося вивезти 10 мільйонів тонн продукції.

Про це заявив журналістам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Укрінформ.

«Попри всі перешкоди, які ми бачили, маяк надії в Чорному морі все ще світить, і ініціатива працює», — сказав він.

Щодо зернової угоди Гутерреш заявив, що має два пріоритети на майбутнє. Це продовження й повна імплементація самої угоди, а також експорт добрив з росії. Генсек відніс до заслуг ООН рішення росії повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Угоду щодо експорту українського зерна по Чорному морю укладено між Україною, Туреччиною та ООН, а також між росією, Туреччиною та ООН 22 липня терміном на 180 днів.