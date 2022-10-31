Молдова висилає російського дипломата через ракетні удари по Україні

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Молдова вирішила вислати співробітника посольства росії після сьогоднішніх ракетних ударів по Україні. Одна з ракет після збиття впала на території Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Молдови.

Про цей факт російську сторону повідомили вдень під час виклику посла російської федерації олега васнєцова до штаб-квартири МЗС.

«Під час виклику міністерство вкотре наголосило на тому, що ракетні обстріли сусідньої країни продовжують загострювати безпекові ризики, а громадяни Молдови все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни», — заявили в МЗС.