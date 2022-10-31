МЗС Молдови засудило російську ракетну атаку на Україну. Одна з партій вимагає вислати посла рф
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Konstantin T
Міністерство закордонних справ Молдови засудило ранкову ракетну атаку росії на енергетичну інфраструктуру України.
У заяві МЗС сказано, що атака росії є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Міністерство зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усій Європі, зокрема громадянам Молдови, які «відчувають на собі наслідки війни по сусідству».
Як повідомляє NordNews, після того як у прикордонному селі Наславча впала російська ракета, Молдовська національна партія зажадала вислати посла рф Олега Васнєцова.
«Після прольоту двох російських ракет над повітряним простором Республіки Молдова [10 жовтня] посол рф у Кишиневі Олег Васнєцов був викликаний у МЗС для пояснень. У саркастичній, недипломатичній формі російський посол попросив у молдовської сторони чіткі докази того, що російські ракети перетнули повітряний простір Республіки Молдова. Сьогодні в нас є доказ — у селі Наславча», — заявили у партії.
Реакція України
Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що уламки збитої російської ракети справді могли впасти на території Молдови, але він зазначив, що її збивали лише тоді, коли вона летіла над територією України.
Він сказав, що росія запускає ракети через повітряний простір Молдови, що є злочином.
«Не вперше вони через Молдову бʼють ракетами по Україні, зокрема по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5—10 км від румунського кордону. Тобто безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня в такий спосіб провокує також країни НАТО. Ось, ми бачимо й наслідки», — сказав Ігнат.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Окупанти пошкодили у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Станом на 13:30 31 жовтня відомо про 13 постраждалих цивільних.
- Сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.
- 10 жовтня росіяни запустили по Україні ракети через територію Молдови. Уряд країни після цього вирішив придбати системи ППО.