«Укренерго»: Графіки погодинних відключень світла скасовано, їх тривалість залежатиме від ситуації в енергосистемі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Matthew Henry / Unsplash
Компанія «Укренерго» повідомила, що погодинні відключення світла, які ввели в усіх регіонах о 06:00, скасовано. Ранкові ракетні удари росіян завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, тому тривалість відключень світла у регіонах країни залежатиме від поточної ситуації в енергосистемі.
Компанія просить українців економити електроенергію, щоб уникнути аварій через перенавантаження.
«Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження», — сказано у повідомленні.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Окупанти пошкодили у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні.
- Сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками. В Україні вводять екстрені відключення електроенергії.
- Станом на 13:30 31 жовтня відомо про 13 постраждалих цивільних.