«Укренерго»: Графіки погодинних відключень світла скасовано, їх тривалість залежатиме від ситуації в енергосистемі

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Matthew Henry / Unsplash

Компанія «Укренерго» повідомила, що погодинні відключення світла, які ввели в усіх регіонах о 06:00, скасовано. Ранкові ракетні удари росіян завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, тому тривалість відключень світла у регіонах країни залежатиме від поточної ситуації в енергосистемі.

Компанія просить українців економити електроенергію, щоб уникнути аварій через перенавантаження.

«Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження», — сказано у повідомленні.