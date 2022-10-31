Окупанти ракетною атакою пошкодили в Україні 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ранковий обстріл росіян пошкодив у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, окупанти атакували інфраструктуру України не тільки ракетами, а й дронами. Відомо, що ними атакували Дністровську дамбу, яка знаходиться у Чернівецькій області. Пошкоджено енергоінфраструктуру дамби, але загрози затоплення немає.
«Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44 [...]. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення», — додав Шмигаль.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками. В Україні вводять екстрені відключення електроенергії.