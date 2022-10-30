Bloomberg: Туреччина веде перемовини з росією про повернення до «зернової угоди» і має «підстави для оптимізму»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Турецька влада веде перемовини з росією про її повернення до «зернової угоди». Там кажуть, що мають «підстави для оптимізму».
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За словами турецького чиновника, у понеділок перемовини з представниками росії продовжать.
Він підкреслив, що судна, які вже прибули до Стамбулу та стоять у черзі, проходять перевірку та вирушають далі. Однак нові зерновози з України поки що не відпливають.
Координаційний центр ООН із Чорноморської зернової ініціативи пізно ввечері в суботу заявив, що «обговорює наступні кроки» після виходу росії з пакту.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі. Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73 спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Велика Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів — носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва». Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц». Вони зазначили, що були атаковані кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.