Bloomberg: Туреччина веде перемовини з росією про повернення до «зернової угоди» і має «підстави для оптимізму»

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Турецька влада веде перемовини з росією про її повернення до «зернової угоди». Там кажуть, що мають «підстави для оптимізму».

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами турецького чиновника, у понеділок перемовини з представниками росії продовжать.

Він підкреслив, що судна, які вже прибули до Стамбулу та стоять у черзі, проходять перевірку та вирушають далі. Однак нові зерновози з України поки що не відпливають.

Координаційний центр ООН із Чорноморської зернової ініціативи пізно ввечері в суботу заявив, що «обговорює наступні кроки» після виходу росії з пакту.