«Укренерго» перевірила можливість поставки в Україну електроенергії з Європи

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В Україні провели першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини.

Про це повідомили у пресслужбі «Енергетичної компанії України».

Фактичний імпорт мав потужність 1 МВт.

«Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну — це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», — сказав генеральний директор «Енергетичної компанії України» Віталій Бутенко.