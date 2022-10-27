«Укренерго» перевірила можливість поставки в Україну електроенергії з Європи
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Diz Play / Unsplash
В Україні провели першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини.
Про це повідомили у пресслужбі «Енергетичної компанії України».
Фактичний імпорт мав потужність 1 МВт.
«Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну — це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», — сказав генеральний директор «Енергетичної компанії України» Віталій Бутенко.
- 21 жовтня Європейське енергетичне співтовариство закликало надати допомогу українським енергетикам, які ліквідовують наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах. Amnesty International назвала воєнним злочином російські обстріли енергоінфраструктури України.
- Голова енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю «Українській правді» сказав, що попри російські атаки Україна не залишиться без електроенергії повністю — потужності балансуватимуть за допомогою «Укргідроенерго», також є можливість імпортувати енергію з Європейського Союзу.
- 27 жовтня компанія «Укренерго» повідомила, що нічні обстріли й атаки дронів-камікадзе Shahed-136 пошкодили обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Через це компанія вводить більш тривалі екстрені відключення світла в Києві та Київській області.