Bloomberg: Ілон Маск відмовився звільняти 75% працівників Twitter
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Steve Jurvetson / Flickr
Американський бізнемен Ілон Маск повідомив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% персоналу, коли почне керувати компанією.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Маск спростував повідомлену раніше інформацію про звільнення 75% співробітників. Проте працівники досі очікують на певні скорочення персоналу в рамках поглинання.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. А потім він передумав.