Австралія відправить до Великої Британії до 70 інструкторів для ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ian Hitchcock / Stringer
У січні 2023 року Австралія відправить до Великої Британії до 70 військовослужбовців. Вони візьмуть участь у міжнародній тренувальній місії для українських армійців Interflex.
Про це йдеться в заяві Міноборони Австралії.
«Наші солдати братимуть участь у великій навчальній програмі у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії росії», — зазначив віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз.
Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе наголосив, що Австралія продовжуватиме відстоювати свободу та демократію.
«Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента путіна. Ідеться не лише про суверенітет України; хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила і норми», — сказав Албанезе.
- У Великій Британії наразі готують українських військових Сухопутних сил і моряків. За словами посла України, британці навчають 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч військових.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада, Данія, Нідерланди та Нова Зеландія.