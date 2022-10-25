TIME: Співробітники Twitter виступили проти планів Маска скоротити 75% персоналу компанії

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Співробітники Twitter поширюють відкритого листа, у якому планують публічно виступити проти планів бізнесмена Ілона Маска скоротити 75% персоналу компанії. Очікується, що Маск найближчим часом закриє угоду та придбає соцмережу.

Про це пише видання TIME.

Ілон Маск повинен укласти угоду про придбання компанії до пʼятниці, інакше у суді знову відновляться слухання через невиконання ним домовленостей. Бізнесмен уже повідомив потенційних інвесторів, що планує скоротити персонал на 75% — з 7 500 до 2 000.

Цим планом у компанії вкрай незадоволені. Наразі серед співробітників поширюється відкритий лист, у якому вони планують публічно виступити проти цього. Вони наголошують, що скорочення такої кількості людей зашкодить здатності Twitter підтримувати соцмережу.

«Загроза такого масштабу є безрозсудною, підриває довіру наших користувачів і клієнтів до нашої платформи та є прозорим актом залякування працівників», — йдеться у чернетці листа.

У листі вимагається, щоб Маск зобов’язався зберегти персонал Twitter, якщо він придбає компанію. Також співробітники вимагають, щоб він не дискримінував працівників на основі їхніх політичних переконань і зобов’язувався дотримуватися «справедливої» політики звільнення та більше інформувати про умови праці.

Наразі невідомо, скільки саме працівників підписалися під цим листом. Організатори кажуть, що не вийдуть у публічний простір із ним, доки не наберуть критичну масу підписів.