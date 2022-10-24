ГУР Міноборони: Мобілізованих росіян почали забезпечувати іранськими бронежилетами та шоломами

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У Головному управлінні розвідки повідомляють, що мобілізованих росіян почали забезпечувати іранськими бронежилетами та шоломами. Також там готуються до отримання нової партії іранських дронів.

Про це пише пресслужба ГУР Міноборони.

«Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, зс рф починають використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3 000 одиниць бронезахисту — 1 500 бронежилетів, 1 500 шоломів виробництва Milad (Іран)», — зазначили у відомстві.

Там підкреслюють, що іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валуйки Бєлгородської області).

Також іранська влада планує відправити нову групу радників для допомоги росії у використанні нових дронів — Arash-2. Їхні поставки очікуються найближчим часом.

«Також з Ірану в Джанкой відбула група радників «Корпусу вартових ісламської революції» для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6», — розповіли в ГУР.