У Босфорі через росію зросла черга з суден з українським продовольством. Порти України працюють лише на 30%
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Росія продовжує блокувати поставки українського зерна Чорним морем у межах чотиристоронньої угоди. Черга в протоці Босфор уже перевищила 170 суден.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Через те, що представники росії штучно затримують інспекцію суден, порти України змушені працювати лише на 25—30% своїх потужностей.
Напередодні президент Володимир Зеленський казав, що росія робить усе можливе, аби загальмувати експорт української агропродукції. 21 жовтня він говорив про чергу зі 150 суден. За словами президента, через росію за час дії зернової угоди Україна недоекспортувала майже 3 мільйони тонн продовольства, а це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. За добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 6 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку. У Мінінфраструктури його заяву спростували.
- Того ж дня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.
- 13 жовтня постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов також заявив, що рф може вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані. Генсек ООН отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, — гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем.
- За даними ЗМІ, росія при цьому налагодила схему вивозу українського викраденого зерна і планує до кінця року вкрасти майже 1,8 мільйона тонн української продукції.