Іран засудив заклики до ООН розслідувати постачання росії дронів-камікадзе
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Іран рішуче засудив заклики Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати постачання росії дронів-камікадзе та їх використання в атаках на Україну.
Про це пише Reuters.
«Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права славетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу», — заявив представник Міністерства закордонних справ Насер Канаані.
Окремо президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив про «різкий попит» на іранську зброю і розповів, що під час його нещодавніх поїздок за кордон, зокрема в Нью-Йорк на Генасамблею ООН, «люди підходили з проханням продати їм військову продукцію». Він не уточнив, яку саме зброю і хто саме просив.
- Раніше Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН провести розслідування. Вони вважають, що використання іранських дронів проти України може бути порушенням резолюції Ради безпеки ООН.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів. З моменту першого збиття на території України іранського Shahed-136 Сили протиповітряної оборони знищили 223 такі безпілотники.
- Іран офіційно не визнає передачу росії бойових безпілотників, попри наявність чисельних підтверджень.
- МЗС України через атаки дронів ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном, а Британія та ЄС запровадили санкції проти виробника дронів і трьох високопосадових військових.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в українській армії наразі немає засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, але військові шукають вихід із ситуації.
- 18 жовтня Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступ до технологій.