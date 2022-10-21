Конгрес надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу.
Про це пише CNN.
Це зробили, щоб спробувати змусити Трампа свідчити про події 6 січня під присягою та надати відповідні документи. У повістці комісія наказує Трампу передати документи до 4 листопада та зʼявитися особисто або онлайн для дачі показань «протягом одного чи кількох днів починаючи з 14 листопада».
«Як показали наші слухання, ми зібрали переважну кількість доказів, зокрема від десятків ваших колишніх призначенців і співробітників, що ви особисто організували та спостерігали за багатосторонньою спробою скасувати президентські вибори 2020 року і перешкодити мирній передачі влади», — йдеться в документі.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу у праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, що стосувалося штурму будівлі Конгресу.
- Під час відкритого засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, дали свідчення люди, які були причетні до процесу підрахунку голосів. Вони сказали, що в ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому, попри офіційні дані.