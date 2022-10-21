Конгрес надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу

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Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це пише CNN.

Це зробили, щоб спробувати змусити Трампа свідчити про події 6 січня під присягою та надати відповідні документи. У повістці комісія наказує Трампу передати документи до 4 листопада та зʼявитися особисто або онлайн для дачі показань «протягом одного чи кількох днів починаючи з 14 листопада».

«Як показали наші слухання, ми зібрали переважну кількість доказів, зокрема від десятків ваших колишніх призначенців і співробітників, що ви особисто організували та спостерігали за багатосторонньою спробою скасувати президентські вибори 2020 року і перешкодити мирній передачі влади», — йдеться в документі.