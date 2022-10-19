Politico: У ЄС підготували санкції проти Ірану за продаж зброї до росії

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У Європейському Союзі підготували нові санкції проти Ірану за продаж зброї росії. Вони стосуватимуться фізичних та юридичних осіб.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Нові санкції планують запровадити найближчим часом. Вони планують накласти обмеження на пʼятьох іранців та три компанії.

Дипломати країн-членів ЄС планують погодити їх вже у середу, 19 жовтня, щоб 20—21 жовтня під час саміту Європейської ради лідери країн Євросоюзу одразу їх затвердили.

Санкції ще більше погіршать стан перемовин про відновлення ядерної угоди з Іраном. Однак на Заході вже змирилися з тим, що перемовини не зрушать з мертвої точки.