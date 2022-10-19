Politico: У ЄС підготували санкції проти Ірану за продаж зброї до росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty
У Європейському Союзі підготували нові санкції проти Ірану за продаж зброї росії. Вони стосуватимуться фізичних та юридичних осіб.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Нові санкції планують запровадити найближчим часом. Вони планують накласти обмеження на пʼятьох іранців та три компанії.
Дипломати країн-членів ЄС планують погодити їх вже у середу, 19 жовтня, щоб 20—21 жовтня під час саміту Європейської ради лідери країн Євросоюзу одразу їх затвердили.
Санкції ще більше погіршать стан перемовин про відновлення ядерної угоди з Іраном. Однак на Заході вже змирилися з тим, що перемовини не зрушать з мертвої точки.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили сотні таких дронів.
- За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.