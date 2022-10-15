Німеччина посилить охорону обʼєктів критичної інфраструктури — після диверсій на «Північних потоках»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Німеччина посилить захист обʼєктів критичної інфраструктури після диверсій на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Про це заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, цитує DW.

«Агресивна війна росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет», — заявила Фезер.

Так, за її словами, органи безпеки ФРН вживають «додаткових заходів захисту там, де це необхідно». Зокрема, вже посилили захист морської інфраструктури — збільшили присутність федеральної поліції на морі. Оператори критичної інфраструктури повинні «всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка», закликала Ненсі Фезер.