Швейцарія розширила санкції проти росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / 波記338 Leung
Уряд Швейцарії 12 жовтня ввів додаткові санкції проти росії через анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
Про це йдеться у заяві Федеральної ради.
Під фінансовими санкціями опинилися 30 фізичних осіб з рф, їм заборонили вʼїзд до Швейцарії. Під фінансові обмеження також потрапили сім юридичних осіб.
Переважно нові санкції націлені на людей, які причетні до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Їхні активи у Швейцарії заморозять.
Відтепер швейцарський санкційний список ідентичний переліку обмежень Європейського Союзу.
- 23 вересня російські окупанти розпочали незаконні «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.
- 6 жовтня Європейська комісія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб, причетних до агресії росії проти України.