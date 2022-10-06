Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Швеція завершила розслідування витоків газу на «Північних потоках» — підсумки підтверджують версію, що причиною була диверсія.
Про це ідеться у заяві Служби державної безпеки Швеції від 6 жовтня.
«Огляд місця події, проведений поліцією безпеки на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», завершено. Слідство зміцнило підозри у грубій диверсії», — ідеться у заяві.
Після огляду місця злочину поліція може заявити, що на газопроводах в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Докази, які вилучили з місця інциденту, аналізують, щоб зрозуміти, «чи можна когось визнати підозрюваним, а потім притягнути до кримінальної відповідальності».
Поліція заявила, що оцінює інциденти з газопроводами у Балтійському морі «як дуже серйозні».
Перед цим Європейське космічне агентство опублікувало супутникові знімки витоку газу на «Північних потоках».
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряють. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.