Путін підписав «закони» про анексію чотирьох українських областей. І призначив ватажків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Президент росії володимир путін підписав «федеральні закони» про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Також путін призначив:
- дениса пушиліна — «виконувачем обовʼязків глави «днр»;
- леоніда пасічника — «виконувачем обовʼязків глави «лнр»;
- володимира сальдо — «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області»;
- євгена балицького — «виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області».
30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. Він послався на «результати» псевдореферендуму.