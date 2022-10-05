Новини

Путін підписав «закони» про анексію чотирьох українських областей. І призначив ватажків

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Президент росії володимир путін підписав «федеральні закони» про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також путін призначив:

30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.