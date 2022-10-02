ООН: Витоки на «Північних потоках» призвели до найбільшого в історії викиду метану

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Розриви на російських газопроводах системи «Північний потік» призвели до, ймовірно, найбільшого в історії викиду метану (принаймні зафіксованого).

Про це заявили в Програмі ООН з навколишнього середовища, передає Reuters.

Дослідники за допомогою супутників розрахували швидкість витоку метану з однієї з чотирьох точок розриву в Балтійському морі — це 22 920 кілограмів метану на годину, що еквівалентно спалюванню близько 285 760 кг вугілля щогодини. Отже за найскромнішими підрахунками чотири витоки давали назовні 88 тисяч кг на годину.

Голова програми Манфреді Кальтаджіроне заявив, що розриви на трубопроводах зводять нанівець намагання країн скоротити викиди в атмосферу.

Витік газу ще 29 вересня оцінили як джерело кліматичної катастрофи.

Викиди метану є другим найбільшим фактором, що сприяє зміні клімату. Тонна метану за 20 років нагріває атмосферу в 83 рази більше, ніж тонна вуглекислого газу.