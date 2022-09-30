Пентагон: Іранські дрони показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Пентагоні вважають, що іранські безпілотники, які використовує росія, показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося. На їхню думку, ці дрони вже мали «численні невдачі».
Про це пише CNN.
«Ми вже бачили деякі свідчення того, що БпЛА, передані з Ірану, зазнали численних відмов на полі бою в Україні», — зазначила заступниця заступника міністра оборони США Саша Бейкер.
На її думку, ці безпілотники не дають росії суттєвого технологічно посилення у війні проти України.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- В Оперативному командуванні «Південь» згодом розповіли, що іранські дрони-камікадзе можна розпізнати за малою висотою польоту та гучним звуком, що нагадує звук мотора мопеда чи бензопили.