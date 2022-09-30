Пентагон: Іранські дрони показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося

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У Пентагоні вважають, що іранські безпілотники, які використовує росія, показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося. На їхню думку, ці дрони вже мали «численні невдачі».

Про це пише CNN.

«Ми вже бачили деякі свідчення того, що БпЛА, передані з Ірану, зазнали численних відмов на полі бою в Україні», — зазначила заступниця заступника міністра оборони США Саша Бейкер.

На її думку, ці безпілотники не дають росії суттєвого технологічно посилення у війні проти України.