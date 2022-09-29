Упродовж тижня росія атакувала Україну 29 дронами іранського виробництва
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від початку тижня, 26 вересня, росія застосувала 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, десять з них збили сили ППО України.
Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
«Протягом минулого тижня противник використав два ударних безпілотники. Водночас цього тижня здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва», — заявив Громов і додав, що загалом за тиждень ЗСУ знищили 23 повітряні цілі.
«Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий «Орлан-10», — зазначив спікер.
- Україна після збиття дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.