Голова Євроради пропонує пускати до ЄС росіян, які хочуть втекти від мобілізації
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинні накази путіна.
Про це він розповів Politico.
За його словами, ЄС має продемонструвати «відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом кремля», а також приймати росіян, які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.
«Якщо в росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати», — сказав Мішель, додавши, що оголошена путіним часткова мобілізація змінила динаміку війни.
Заяви Мішеля пролунали напередодні зустрічі послів ЄС, під час якої однозначно буде підніматися це питання.
- 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Такі ж рішення прийняли Швейцарія та Норвегія. На черзі Фінляндія.
- Після оголошення путіним часткової мобілізації, багато росіян почали тікати з країни. Латвія, Естонія та Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також заявив, що не надаватиме їм прихисток.