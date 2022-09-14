Данія навчатиме українських військових на своїй території
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Уряд Данії вирішив приєднатися до навчання українських військових. Там готуватимуть бійців ЗСУ на своїй території.
Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бедсков, пише AFP.
«Навчання проходитиме в Данії. Я не можу вдаватися до подробиць, але в Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців», — сказав він.
Раніше Данія долучилася до масштабної програми тренування українських військових у Великій Британії та відправила туди 130 своїх інструкторів. Тепер данці хочуть навчати ЗСУ у своїй країні.
За словами Бедскова, українські військові можуть прибути до Данії до кінця 2022 року.
«Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, також є інші європейські країни, які теж розпочали навчання», — сказав він.
Міністр додав, що Данія має «багаторічний досвід підготовки української оборони».
- У Великій Британії наразі готують українських військових Сухопутних сил і моряків. За словами посла України, британці навчають 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч бійців.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада, Данія, Нідерланди та Нова Зеландія.