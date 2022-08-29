Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької атомної електростанції

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Місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) відправилася до Запорізької атомної електростанції.

Про це у Twitter повідомив голова агентства Рафаель Гроссі.

«Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС цього тижня», — написав Гроссі.