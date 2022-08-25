Опубліковані супутникові знімки Запорізької АЕС, поруч з якою помітили пожежу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia
Американський телеканал CNN опублікував супутникові знімки Запорізької атомної електростанції, на яких видніється пожежа поруч з нею.
Знімки зробили компанія Planet Labs та Європейське космічне агентство 24 серпня о 10:39, 11:30 та 11:35. На них видні проблиски вогню на південь від станції та дим, що підіймається із зольника, розташованого в північній частині АЕС.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 23 серпня в українському «Енергоатомі» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території ЗАЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.
- 25 серпня окупанти повідомили, що на Запорізькій АЕС спрацювала система безпеки, станцію перепідключили. Саме із цим було повʼязане відключення електрики на окупованій частині Запорізької області.