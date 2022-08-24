Forbes: У війні проти України росія втратила військову техніку на $16,6 мільярда

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За пів року повномасштабної війни проти України росія втратила 12 142 одиниці техніки вартістю $16,56 мільярда без урахування ракет.

Про це пише Forbes.

Під час окупації острова Зміїний, з лютого по червень, росіяни втратили військової техніки на майже мільярд доларів. Найбільшою втратою армії росії став ракетний крейсер «Москва» вартістю $750 мільйонів. Корабель був флагманом Чорноморського флоту. ЗСУ поцілили по крейсеру ракетами «Нептун» 13 квітня, а 14 квітня він затонув.

Окрім «Москви», на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російської техніки та кораблів на $165 мільйонів. Зокрема ЗСУ знищили вісім російських зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Панцир» і «Стріла» загальною вартістю понад $100 мільйонів.

До затоплення крейсеру найдорожчою втратою армії росії великий десантний літак Іл-76 за $86 мільйонів. Його збили українські Сили ППО у небі над Васильковом наприкінці лютого.

Також ЗСУ завдали ударів по великому десантному кораблю «Саратов» , коли він перебував у порту окупованого Бердянська. Це судно вартістю $75 мільйонів стало третьою за вартістю втратою росіян.

Forbes оприлюднила десять найдорожчих втрат армії рф за одиницю:

ракетний крейсер «Москва» — $750 мільйонів;

літак Іл-76 — $86 мільйонів;

десантний корабель «Саратов» — $75 мільйонів;

літак Су-30СМ — $50 мільйонів;

літак Су-34 — $40 мільйонів;

літак Су-35 — $32 мільйони;

літак Іл-22ПП — $30 мільйонів;

ЗРК «Тор-М2» — $25 мільйонів;

судно «Василь Бех» — $21 мільйон;

ОТРК «Іскандер» — $21 мільйон.

Загалом за пів року війни українські військові потопили 15 російських суден на $82 мільярди.

9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Вони знищили боєприпаси й авіацію Чорноморського флоту рф. ЗСУ звітували про знищення 9 літаків. За даними Forbes, на цьому аеродромі були винищувачі Су-30СМ і розвідники Су-24МР, орієнтовна вартість яких становить $230 мільйонів.

Загалом у війні проти України росія втратила 234 літаки на $5,3 мільярда.