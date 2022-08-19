Ердоган обговорить із путіним ситуацію на Запорізькій АЕС

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із президентом росії володимиром путіним після переговорів з Володимиром Зеленським у Львові.

Про це пише CNN.

«Ми обговоримо це питання з паном путіним і попросимо його конкретно, щоб росія зробила свій внесок стосовно цього як важливий крок для миру в усьому світі», — сказав Ердоган в інтервʼю журналістам, повертаючись зі Львова.

Президент Туреччини висловив стурбованість триваючим конфліктом навколо Запорізької АЕС і нагадав про небезпеку «нового Чорнобиля».