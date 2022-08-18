Зупинка енергоблоків ЗАЕС може призвести до «фукусімського сценарію»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до аварії, подібної до тої, яка сталася на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році.
Про це повідомила Держінспекція ядерного регулювання України.
Зупинка енергоблоків та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки, що призведе до виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на станції «Фукусіма-1». Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через дії російських військ.
Атомна електростанція повинна мати постійне живлення для безперебійного охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також для підтримки систем контролю і управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення. Проте через російські обстріли три з чотирьох ліній, які зʼєднують АЕС з енергосистемою України, пошкоджені. У разі пошкодження четвертої лінії станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.
На випадок такої аварійної ситуації на АЕС є дизель-генератори, але для тривалої роботи їм потрібна значна кількість пального. Окупаційні війська можуть завадити поставкам дизелю, і після втрати усіх джерел живлення почнеться плавлення ядерного палива. Далі — викид радіоактивних речовин.
«Розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки. Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або росії та білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій», — зазначили у Держінспекції.
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