Радник глави ОП Подоляк розповів про плани України знищити Кримський міст

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль та анонсував нові вибухи на півострові протягом найближчих двох-трьох місяців.

Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.

Подоляк припустив, що атака на авіабазу росіян поблизу міста Саки 9 серпня могла бути роботою кримських партизанів, але відкинув припущення москви, що це міг бути нещасний випадок.

Він зазначив, що у росіян «інша фізика», якщо вони вірять, що вибух сховища боєприпасів спричила недбало викинута цигарка.

«Я, безумовно, погоджуюся з російським міноборони, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я думаю, ми зможемо побачити більше таких випадків», — сказав Подоляк журналістам.

Він також наголосив, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль.

«Це незаконне будівництво та головні ворота постачання російської армії у Крим. Такі обʼєкти мають бути знищені», — сказав Подоляк.