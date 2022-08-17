Радник глави ОП Подоляк розповів про плани України знищити Кримський міст
- Автор:
- Анна Холоднова
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль та анонсував нові вибухи на півострові протягом найближчих двох-трьох місяців.
Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.
Подоляк припустив, що атака на авіабазу росіян поблизу міста Саки 9 серпня могла бути роботою кримських партизанів, але відкинув припущення москви, що це міг бути нещасний випадок.
Він зазначив, що у росіян «інша фізика», якщо вони вірять, що вибух сховища боєприпасів спричила недбало викинута цигарка.
«Я, безумовно, погоджуюся з російським міноборони, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я думаю, ми зможемо побачити більше таких випадків», — сказав Подоляк журналістам.
Він також наголосив, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль.
«Це незаконне будівництво та головні ворота постачання російської армії у Крим. Такі обʼєкти мають бути знищені», — сказав Подоляк.
- 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Там вибухи знищили боєприпаси й авіацію чорноморського флоту рф. The Washington Post також писало, що вибухи могли влаштувати українські спецпризначенці.
- Уранці 16 серпня міністерство оборони росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух також пошкодив залізницю, якою прямують потяги з ромсії до Криму. Пізніше в рф заявили про «диверсію».
- Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованого Криму не наближатися до військових обʼєктів російської армії на півострові на тлі останніх вибухів. Те саме стосується і жителів інших окупованих територій України.