На Тайвань знову прибула делегація США. Вона зустрінеться з президентом

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Через два тижні після спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань знову прибула американська делегація.

Про це пише Reuters.

На острів прибула делегація Конгресу США, яку очолює сенатор-демократ Ед Маркі. Разом із ним прибули члени палати представників з Демократичної партії Джон Гараменді, Алан Лоувенталь, Дон Беєр та Амата Колман Радеваген, яка представляє Республіканську партію.

Вони пробудуть на острові два дні і проведуть зустріч з президентом Цай Інвень. Делегація обговорить американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.

В офісі президента Тайваню заявили, що візит делегації демонструє тверду підтримку США на тлі напруженості у Тайванській протоці, де армія Китаю проводить навчання.

Як передає Global Times, офіційні представники Китаю вже засудили візит делегації. Вони заявили, що із зростанням інтенсивності візитів американців зростає рішучість КНР «якнайшвидше вирішити тайванське питання».