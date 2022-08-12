Amnesty International засудила російську армію за перетворення Запорізької АЕС на військову базу

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Правозахисна організація Amnesty International засудила російську армію за те, що вона перетворила Запорізьку АЕС на військову базу. Там наголосили, що отримують численні свідчення з окупованого Енергодару про те, як мілітаризація міста негативно впливає на населення.

Про це пише пресслужба AI.

«Безпосередня небезпека, повʼязана з мілітаризацією Запорізької АЕС, є та має бути ключовим питанням для Ради Безпеки ООН. Схоже, ця мілітаризація є частиною ширшої стратегії російських сил, спрямованої на створення загроз громадянському населенню та нараження мільйонів людей на серйозний ризик. Ми також повинні звернути увагу на огидну поведінку росії та той факт, що за шість місяців агресії проти України її сили наразили на небезпеку і вбили багатьох мирних жителів», — зазначила генеральний секретар організації Аньєс Калламар.

В організації закликають Радбез ООН негайно приділити увагу ситуації на ЗАЕС і притягнути винних до відповідальності за широкий спектр злочинів, які вчиняє росія на території України.