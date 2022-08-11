Генштаб ЗСУ та Міноборони не підтверджують причетність до вибухів на аеродромах у Криму та в білорусі

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У Генштабі ЗСУ та Міністерстві оборони не підтверджують причетність українських військових до вибухів на аеродромах у Криму та в білорусі. Однак результатом задоволені.

Про це на брифінгу розповіли заступниця міністра оборони Ганна Маляр і заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Громов зазначив, що інформацію про вибухи на аеродромі «Зябровка» в білорусі в Генштабі мають лише ту, яку офіційно повідомила білоруська сторона.

«Справді, на аеродромі «Зябровка» були вибухи, напередодні були подібні вибухи на аеродромі «Саки». Кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ намагався би таку «зірочку за збитий» прималювати собі. Але наразі ми маємо лише ті факти, які коментують міністерства оборони білорусі та росії», — пояснив він.

Водночас Маляр наголосила, що офіційного підтвердження про причетність ЗСУ до вибухів у Криму немає. Тому вона закликала українців не довіряти анонімним джерелам.

«Я звертаюся до всіх — читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, бо я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов», — підкреслила вона.