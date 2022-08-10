WP: Вибухи на військовому аеродромі в Криму влаштували українські спецпризначенці

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Вибухи на кримському військовому аеродромі «Саки» біля селища Новофедорівка влаштували українські спецпризначенці.

Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімного українського високопосадовця. Чиновник не розкрив деталі можливої операції, заявивши що не уповноважений публічно говорити з цього питання.

Газета зазначає, що українські Сили спецоперацій справді можуть проводити рейди на окупованих територіях, на що вказує низка епізодів ліквідації посібників окупантів і активний рух опору у Херсонській та Запорізькій областях.

Офіційний представник США на умовах анонімності лише запевнив, що українські військові не застосовували західну зброю для атак на окупований півострів. Заява була зроблена на тлі чуток щодо ракетних ударів по аеродрому.