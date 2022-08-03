Генсек Гутерреш заявив, що ООН розпочне «місію зі встановлення фактів» теракту в Оленівці

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Kuhlmann / Wikipedia

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Обʼєднаних Націй розпочне «місію зі встановлення фактів» вбиства українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє Reuters.

Гутерреш сказав журналістам, що Україна та росія вимагали розслідування. За його словами, зараз готується технічне завдання для місії, яке потребує згоди рф та України.