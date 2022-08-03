Генсек Гутерреш заявив, що ООН розпочне «місію зі встановлення фактів» теракту в Оленівці
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- Анна Холоднова
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Kuhlmann / Wikipedia
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Обʼєднаних Націй розпочне «місію зі встановлення фактів» вбиства українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.
Про це повідомляє Reuters.
Гутерреш сказав журналістам, що Україна та росія вимагали розслідування. За його словами, зараз готується технічне завдання для місії, яке потребує згоди рф та України.
- 16 травня, за посередництва ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». І саме цим організаціям росія дала гарантію, що збереже життя полоненим.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.
- 1 серпня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що поки не отримував від ООН жодного сигналу щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці. Родичі військовополонених з полку «Азов», у свою чергу, заявили про повну бездіяльність ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в питанні українських полонених з «Азовсталі».