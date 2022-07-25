Події 25 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ продовжують нищити опорні пункти росіян на Херсонщині, Польща передала Україні танки

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Українські військові на півдні України знищили командно-спостережний пункт російської нацгвардії та два склади з боєприпасами. Також ЗСУ вдарили по пʼяти опорних пунктах на Херсонщині. У окупантів проблеми з логістикою через удари ЗСУ по трьох мостах ― Антонівському, Дарʼївському та греблі Каховської ГЕС. Війська рф вимушені думати про зведення понтонних переправ. Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили ворожий вертоліт Ка-52.

У небі над Волинню військові знищили два безпілотники. Уламки одного з них впали на приватні будинки, загинула одна людина, у лікарні кілька поранених. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки падіння ворожих безпілотників.

У Миколаївській області загинув командир 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв. Гуляєв воював на передовій від 2014 року. На посаду командира одеської 28 бригади його призначили у вересні 2021 року. Під його керівництвом бійці бригади відбивали спроби росіян висадитися на Одещині та Миколаївщині, зупинили наступ на Миколаїв, а також звільняли населені пункти на Херсонщині.

Уночі російські війська кілька разів атакували Дніпропетровську область. Нікопольський район вони обстріляли з РСЗВ ― шість будинків пошкоджено, поранена 10-річна дівчинка. По Дніпровському району росіяни випустили дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству в Любимівській громаді. Там почалася пожежа, яку вже загасили. Ніхто не постраждав.

Вночі довкола Миколаєва пролунала серія вибухів ― російські війська влучили в території прилеглих сіл. Постраждало село Мішково-Погорілове. Пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури, частково зруйновані житлові будинки. За попередніми даними поранення отримала 7-річна дитина. Крім того, окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області. Постраждали школа і будинок культури. У одному з приміщень були люди, вони опинилися під завалами. Рятувальники вже дістали трьох людей, роботи тривають.

Польща передала Україні танки PT-91 Twardy. Речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек не назвав точну кількість танків, але вказав, що в країні виник «дефіцит у понад 200 танків».

В Україну з Німеччини прибули перші три самохідні зенітні установки Gepard. Ці установки вже в розпорядженні ЗСУ. Ще очікується 13 таких зеніток. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телемарафону, що його відомство веде перемовини щодо передачі Україні німецьких танків Leopard 2.

Російські плани щодо експорту своєї зброї до інших країн руйнуються через втрати у війні проти України. Це позбавляє рф значних джерел прибутку. Запланований кремлем великий продаж зброї до Африки постраждає через значні втрати росіян. Це своєю чергою може призвести до посилення ролі на ринку Африки конкурентів росії, зокрема Китаю та США.

США працюють над планом Б для експорту зерна з України, якщо угода з росією провалиться, заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Розглядають варіанти з залученням автомобільного, залізничного та річкового транспорту, відправку барж та налаштування залізничних систем.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку схвалила надання ще €1,59 мільярда на відбудову України, а €1,05 мільярда нададуть негайно.